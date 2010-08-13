Металургія України скоротила збитки у 4,3 раза

Металургійна галузь України за 1 півріччя 2010 р. скоротила відносно 1-го півріччя 2009 р. збитки у 4,3 разу - до 499 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".

Негативна рентабельність склала 1,97%.

Доподатковий прибуток у січні-червні отримали 7 підприємств галузі.

Як повідомляв УНІАН, за 5 місяців 2010 р. пододатковий збиток металургійної галузі склав 1,4 млрд. грн. Прибуток у цей період отримали 3 підприємства галузі.

У I півріччі 2009 р. негативний фінансовий результат до оподаткування металургійної галузі складав 4,2 млрд. грн., негативна рентабельність - 8,08%.