Металургія України скоротила збитки у 4,3 раза
12:12, 13 серпня 2010Промисловість
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У першому півріччі 2010 року
Металургійна галузь України за 1 півріччя 2010 р. скоротила відносно 1-го півріччя 2009 р. збитки у 4,3 разу - до 499 млн. грн.
Про це УНІАН повідомили в об'єднанні "Металургпром".
Негативна рентабельність склала 1,97%.
Доподатковий прибуток у січні-червні отримали 7 підприємств галузі.
Як повідомляв УНІАН, за 5 місяців 2010 р. пододатковий збиток металургійної галузі склав 1,4 млрд. грн. Прибуток у цей період отримали 3 підприємства галузі.
У I півріччі 2009 р. негативний фінансовий результат до оподаткування металургійної галузі складав 4,2 млрд. грн., негативна рентабельність - 8,08%.
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