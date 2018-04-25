Полтавський ГЗК: від "італійського страйку" до революції?

Один з провідних в Україні виробників та експортерів залізорудних окатишів - Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат (власник - Ferrexpo AG, контрольована Костянтином Жеваго) різко знизив продуктивність праці на 40%. Причина - акція протесту працівників кар`єру, яка триває з 1 серпня.

Робітники вимагають від керівництва підприємства відновлення "першого списку шкідливості" і відповідних соціальних і пенсійних пільг, зниження норм праці до відповідного вимогам техніки безпеки та КЗПП рівня, а також підвищення заробітної плати не менше, ніж удвічі.

"Головною причиною невдоволення людей стала недавня атестація робочих місць, внаслідок чого працівників за так званим першим списком шкідливості позбавили пільг (ранній термін виходу на пенсію, надбавки до окладу, додаткові 10 днів до відпустки). При цьому, згідно з попередньою атестацією, яку проводили ще при новій техніці, за працівниками було збережено право на пільги, а тепер, через 5 років, після зносу машин і поглиблення кар`єру, пільги хочуть скасувати. Тому 1 серпня акцію підтримали бурильники, бульдозеристи, водії великовантажної техніки, екскаваторники", - розповідає лідер Всеукраїнської незалежної профспілки "Народна солідарність" Олексій Кляшторний.

За його словами, у народі акцію називають "італійським страйком". "Водії, наприклад, стали їздити поповільніше, але працюють у рамках норм". "Якщо реакції керівництва не буде, то тоді зупиняться печі, на яких випалюється окатиш. А запустити їх знову - справа досить дорога і довготривала", - сказав лідер профспілки.

***ВАТ "Полтавський ГЗК" - один з провідних в Україні виробників і експортерів залізорудних окатишів, використовуваних у чорній металургії та при виробництві сталі. 97,31% акцій Полтавського ГЗК належить фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія). Ferrxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Компанія зареєстрована на Лондонській фондовій біржі в червні 2007 року під тікером FXPO.

Між тим, в адміністрації ПГЗК заявили, що інформація про скорочення обсягів виробництва на комбінаті не відповідає дійсності.

"Незважаючи на те, що в кар`єрі підприємства відбувається так званий тихий "італійський страйк", видобуток руди проходить у плановому режимі, її об`єми дозволяють повною мірою завантажити переробний комплекс з виробництва окатишів. Робота йде відповідно до планових показників. Потужності переробного комплексу завантажені на 100%. Ми бачимо тільки один негативний результат - нині понижені об`єми вскришних робіт, а це важлива складова відкритих гірських робіт. Це зниження складає зараз близько 20-30% плану. У короткостроковій перспективі місяць-три –це жодним чином не позначиться на роботі підприємства, у довгостроковій перспективі - може привести до створення небезпечних умов праці в кар`єрі Полтавського ГЗК, зниженню об`ємів видобутку руди", - заявив генеральний директор ВАТ "Полтавський ГЗК" Віктор Лотоус.

Що стосується вимог протестувальників підвищити заробітну плату, то, як зазначають у прес-службі ПГЗК, за результатами 2008 і 2009 років на підприємстві вона була найвища серед гірничозбагачувальних комбінатів України. "Нині вона у нас одна з найвищих. У середньому за липень 2010 року - 3,6 тис. грн., у водіїв гірничо-транспортного цеху - 5,4 тис. грн. Водночас, є підприємства, де заробітна плата вища", - зауважує прес-служба.

Заяви протестувальників щодо атестації робочих місць керівництво комбінату вважає також безпідставними.

"Атестація проведена відповідно до нормативних вимог, згідно із затвердженими методиками, і підстав для перегляду результатів немає. Виміри для визначення шкідливих чинників проводилися лабораторією комбінату, одночасно з цим виміри проводила санітарна лабораторія Харківського науково-дослідного інституту гігієни праці і професійних захворювань Харківського національного медичного університету МОЗ України. Результати досліджень були надані на перевірку в Державну обласну експертизу умов праці. За результатами перевірки було отримано заключення експертизи №104 від 26.05.2010 про правильність застосування "Списків виробництв, професій і посад та показників, відповідно до яких призначаються пенсії за віком на пільгових умовах у ВАТ "Полтавський ГЗК". Після перевірки матеріалів атестації робочих місць у Державній обласній експертизі умов праці на підприємстві був виданий і узгоджений з профспілковим комітетом комбінату наказ № 1152 от 21.05.2010 «Про результати проведення чергової атестації робочих місць, зміни в організації виробництва і праці».

Відповідно до наказу, усі робітники, умови праці яких припускають наявність шкідливих чинників, були ознайомлені з результатами атестації. Внесення до першого або другого списку припускає наявність певної кількості шкідливих чинників на робочому місці. Скорочення списку не означає, що усі шкідливі чинники нейтралізовані, а те, що деякі з них у результаті вжитих заходів були виключені.

Це стосувалося тільки тих робочих місць, на яких істотно покращали умови праці, і автомобілів, придбаних за останні 2-3 роки", - пояснює директор з промислової безпеки та охороні праці ВАТ "Полтавський ГЗК" Ігор Зінченко.

За його словами, усього на комбінаті було атестовано 3410 робочих місць, на яких працюють 5885 осіб. За результатами атестації підтверджено право на пільгове пенсійне забезпечення за списком №1 для 403 робочих місць, на яких працює 861 працівник, за Списком №2 - для 1458 робочих місць (2628 працівників).

До речі, за даними прес-служби комбінату, у листах, отриманих підприємством за останні декілька днів з контролюючих органів, інформують про результати перевірок атестації. Вони проводилися на запит правозахисних організацій і підтвердили правильність висновків.

Зокрема, 30 червня ВАТ "Полтавський ГЗК" отримало офіційну відповідь з Головного управління праці та соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації, у якій сказано, що атестація проведена якісно, показники чинників виробничого середовища враховані в повному обсязі, основи для перегляду рішень відсутні.

Пояснили в адміністрації ГЗК і низький відсоток персоналу підприємства, робота якого була визнана шкідливою - модернізація устаткування зробила робочі місця максимально безпечними.

"Полтавський ГЗК з 2006 по 2009 рік вклав безпосередньо у безпеку праці понад 18,5 млн. доларів США. Інвестиції в модернізацію і технічне переоснащення виробництва, насамперед, в оновлення парку великовантажних автомобілів, склали у 2006 році 51,6 млн. доларів, у 2007 році - 106,6 млн. доларів, у 2008 - більше 229 млн. доларів, у 2009 - понад 97,6 млн. доларів. На сьогодні автопарк гірничо-транспортного комплексу складено з понад 60% нових машин. Працівники ПГЗК використовують найсучаснішу техніку кращих світових виробників, зокрема, фірм Caterpillar і Komatsu. Обладнана кондиціонерами, віброкріслами та іншими зручностями, така техніка забезпечує комфортні і безпечні умови праці.

Зараз Полтавський ГЗК працює за світовими стандартами передових зарубіжних компаній з високими екологічними вимогами, таких як Канада і США", - стверджує прес-секретар ПГЗК Наталія Лугова.

Проте, усі ці пояснення не влаштовують учасників акції. Вона триває. Час від часу протестувальники збиралися на мітинги в парку Комсомольска. Правда, тепер це неможливо. Днями на сесії міськради було прийнято рішення заборонити проведення в місті мітингів і демонстрацій, що закликають до дестабілізації роботи ГЗК ("за" проголосували 27 депутатів з 40).

Між тим, до вирішення конфлікту на комбінаті підключилася Полтавська обласна державна адміністрація. 4 серпня на підприємство прибув заступник голови ОДА Борис Галушко. За результатами зустрічі профспілка "Народна солідарність" і обласна держадміністрація домовилися про формування спільної комісії для ретельного вивчення питання. Водночас, працівники комбінату відхилили ідею про припинення акції на час роботи комісії. На думку профспілки, це стимулюватиме комісію до активнішої і результативнішої роботи.

Переговори переговорами, а робота роботою. Щоб уникнути зупинки комбінату, його керівництво залучило робітників з інших ГЗК.

"З урахуванням того, що організатори акції поставили завдання повністю зупинити комбінат і у зв`язку з Тим, що працівники гірничо-транспортного цеху різко понизили швидкість руху в кар`єрі і зменшили об`єми вскришних робіт, було прийнято рішення укласти договір з підрядною організацією, яка виконує аналогічні роботи в кар`єрах Кривого Рогу, і залучити до роботи на автомобілях Полтавського ГЗК понад 20 водіїв, які нині працюють за договором підряду", - пояснила Наталія Лугова.

У профспілки "Народна Солідарність" із цього приводу своя думка. Олексій Кляшторний вважає, що "штрейкбрехерів привезли із закритого ГЗК в Александрії і якусь частину з Кривого Рогу". Спочатку їх було близько 80 осіб, а потім стало більше. Лідер профспілок каже, приїжджі не вступають в контакти з працівниками комбінату, не беруть участі в розводі на зміну.

А тим часом активістів страйкового руху не допускають до роботи, на їх самоскиди саджають приїжджих.

За словами Олексія Кляшторного, у кожній з чотирьох змін гірничо-транспортного цеху працює 60-70 осіб. Активістів акції з них - приблизно чверть зміни - замінюють штрейкбрехерами. Завдяки цьому, об`єми рудної породи, що вивозиться з кар`єру, збільшилися. При звичайному плані 45 тисяч тонн на добу перед початком страйку з кар`єру вивозили 48-50 тисяч тонн, у розпал страйку - 25 тисяч тонн. Після завезення робітників - 36 тисяч тонн.

Як зазначає лідер профспілки, на комбінаті складається ситуація, яка загрожує нещасними випадками. Адже приїжджих, які вже давно не сідали за кермо автомобіля, без проходження стажування допустили до роботи. Крім того, під час "італійського страйку" наказом №1800 в односторонньому порядку скасований цілий ряд норм безпеки, які діяли раніше. Зокрема, з інструкцій з техніки безпеки водіїв великовантажних автомобілів вилучений пункт, що забороняє обгін і включено положення, що обмежує мінімальну швидкість руху багатотонних машин (90-136 т.) в кар`єрі. (Обгін і перевищення швидкості є однією з найбільш поширених причин аварійності в кар`єрі).

Профспілка вважає, що підписаний гендиректором підприємства Віктором Лотоусом наказ прямо суперечить пунктам 2.9 і 2.10 постанов Держгірпромнагляду №61 від 18.03.10. і є злочинним. Щодо цього факту профспілка вже звернулася до Генеральної прокуратури.

На звернення профспілки відреагував і Гірпромнагляд. Інспектори Криворізького гірничопромислового територіального управління відомства почали перевірку комбінату і навіть заявили, що робота технологічного автотранспорту може бути припинена. За даними прес-служби Гірпромнагляду, інспектори встановили, що керівництво підприємства дійсно залучило для роботи водіїв, що не мають необхідної кваліфікації і допуску для роботи в кар`єрах, що може спровокувати випадки виробничого травматизму.

Пізніше керівництво ГЗК цю інформацію спростувало, заявивши, що водії найняті і працюють, не порушуючи чинного законодавства, а Держгірпромнагляд не ввів ніяких санкцій.

Між тим, страйкарі продовжують звертатися в органи влади. Зокрема, у Генпрокуратуру, до уповноваженої з прав людини Ніни Карпачової. Поки офіційні відповіді вони не отримали.

12 серпня протестувальники звернулися за підтримкою до політичних партій.

"Всеукраїнська профспілка "Народна солідарність", яка до цього ретельно уникала будь-якого "політизування" конфлікту на Полтавському ГЗК, вимушена звернутися до усіх політичних сил України як представлених, так і не представлених у парламенті, з проханням вчинити можливі згідно із законодавством дії для захисту трудящих Полтавського гірничо-збагачувального комбінату від незаконних репресій з боку власника і корумпованих державних органів" - сказано у заяві профспілки.

Проте, того ж дня замість політиків на заклик відгукнулося керівництво Міністерства промислової політики України. На комбінат прибув заступник голови відомства Сергій Біленький. Його супроводжував заступник голови Полтавської обласної державної адміністрації Олександр Коваль, начальник відділення Національної служби посередництва та примирення в Полтавській області Сергій Замицький. Вони зустрілися з генеральним директором підприємства і представниками профспілок. У результаті було прийнято рішення про створення робочої комісії (чергової!) під співголовуванням заступника міністра мінпрополітики Сергія Біленького і заступника голови Полтавської ОДА Бориса Галушка за участю представників усіх згаданих фігурантів.

Також було запропоновано трудовому колективу гірничо-транспортного цеху до 16 серпня обрати представників для участі в переговорному процесі. Перше засідання робочої групи призначене на 16 серпня.

Між тим, на підприємстві упевнені, що акція протесту носить політичне забарвлення. Хто саме замовив атаку на Полтавський ГЗК, не уточнюють, але подейкують, що до цього причетна одна з політичних партій. Сам власник Полтавського ГЗК Костянтин Жеваго є народним депутатом від фракції БЮТ.

Ще однією зі складових скандалу називають економіку. Адже ситуація може вплинути на котирування акцій Ferrexpo AG на Лондонській фондовій біржі. Але поки вони тільки ростуть у ціні.

Олег Булашев (УНІАН)