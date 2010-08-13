Українські металурги наростили виробництво

Українські металурги за 7 місяців 2010 р. наростили виробництво основних видів продукції до аналогічного періоду 2009 р. на 11-14%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний директор об'єднання металургійних заводів "Металургпром" Василь ХАРАХУЛАХ у Дніпропетровську на балансовій нараді представників підприємств ГМК.

За січень-липень метпідприємства виробили 15,872 млн. тонн чавуну, що на 1,540 млн. тонн, або на 11% більше, ніж за підсумками січня-липня 2009 р.

Виробництво сталі збільшилося на 13%, або 2,194 млн. тонн, - до 18,764 млн. тонн.

Виробництво загального прокату за 7 місяців зросло на 14%, або на 2,154 млн. тонн, - до 17,548 млн. тонн.

За словами В. ХАРАХУЛАХА, у липні на метпідприємствах продовжився спад виробництва до червня через зменшення попиту на ринках збуту металопродукції.

Гендиректор об'єднання зазначив, що з початку липня середньодобове виробництво чавуну скоротилося до липня на 2,2 тис. тонн - до 64,8 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, українські металурги за 1 півріччя наростили виробництво основних видів продукції на 16-18%.