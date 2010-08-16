Японська економіка уповільнила зростання

Японська економіка у другому кварталі зросла на 0,1%, різко сповільнивши зростання після попередніх двох кварталів збільшення об`єму, повідомляє уряд країни.

Валовий внутрішній продукт (ВВП) Японії, пише РосБізнесКонсалтинг, в реальному виразі за II квартал 2010 р., за попередніми даними, зріс на 0,4% щодо I кварталу 2010 р. в перерахунку на рік (annualized rate). Такі дані оприлюднив сьогодні Інститут економічних і соціальних досліджень уряду країни. Реальний ВВП зріс на 0,1% в квартальному обчисленні.

Аналітики чекали, що зростання становитиме 0,6%, або 2,3% в перерахунку на рік.

У номінальному виразі (без поправки на інфляцію) ВВП Японії в квітні-червні 2010 р. впав на 0,9% порівняно з попередніми трьома місяцями. Дефлятор ВВП в II кварталі ц.р. склав мінус 1,8%, що вказує на збереження дефляційного тиску в японській економіці.

Японія залишається другою за обсягом економікою світу, після США, зазначає Бі-Бі-Сі.