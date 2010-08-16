Роботи на Полтавському ГЗК можуть відновити

Роботи на Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті можуть бути відновлені.

Як повідомила УНІАН прес-служба Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, можливість відновлення робіт у кар’єрі ВАТ «Полтавський ГЗК» обговорювалась сьогодні під час зустрічі начальника відділу організації державного нагляду у гірничодобувній промисловості Держгірпромнагляду Євгена ЗАХАРЕНКОВА та першого заступника голови Наглядової ради ВАТ «Полтавський ГЗК» Володимира БАДАГОВА.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня Криворізьке гірничопромислове теруправління Держгірпромнагляду призупинило виконання робіт з перевезення гірничої маси в кар’єрі ВАТ «Полтавський ГЗК» через порушення підрядною організацією ТОВ «Промінвестекскавація» норм законодавства з промислової безпеки та охорони праці.

Як проінформував В.БАДАГОВ, на підприємстві усунені виявлені недоліки щодо організації праці водіїв, а ТОВ «Промінвестекскавація» оформляє дозвіл на експлуатацію транспортного устаткування підвищеної небезпеки.

Таким чином, найближчим часом може бути розглянуте питання про відновлення робіт у кар’єрі ВАТ «Полтавський ГЗК».

Довідка УНІАН. ВАТ "Полтавський ГЗК" - один із найбільших в Україні виробників і експортерів залізорудних окатишів, які використовуються у чорній металургії і виробництві сталі.

97,31% акцій "Полтавського ГЗК” належить фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія). Ferrxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Компанія зареєстрована на Лондонській фондовій біржі у червні 2007 року під тікером FXPO.