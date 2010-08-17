В Україні зростає промвиробництво

В Україні зростання промислового виробництва у липні поточного року проти липня 2009 року становило 6,4%, у січні-липні 2010 року до аналогічного періоду 2009 року – 11,1%.

Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, у липні п.р. порівняно з червнем зростання промвиробництва становило 2,9%.

Згідно з повідомленням, зростання обсягів промвиробництва у липні п.р. проти липня 2009 року за галузями становило: у видобувній промисловості – спад 0,6% (до червня п.р. – зростання 0,9%), зокрема у видобутку корисних копалин, окрім паливно-енергетичних – зростання 4,8% (до червня п.р. – зростання 4,2%), у видобутку паливно-енергетичних корисних копалин – спад 4,8% (до червня п.р. – спад 1,7%).

В оброблювальній промисловості зростання обсягів виробництва у липні п.р. порівняно з липнем 2009 року становило 9,1% (до червня п.р. – зростання 2,8%), зокрема у виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів зафіксовано зростання на рівні 4,8% (до червня п.р. – зростання 1,3%).

У легкій промисловості зафіксовано спад обсягів виробництва на рівні 1,9% (до червня п.р. – спад 6,2%), зокрема у текстильній промисловості і виробництві одягу, хутра і виробів з нього – спад 0,5% (до червня п.р. – спад 5,8%), у виробництві шкіри, виробів з неї – спад 7,7% (до червня п.р. – спад 7,5%).

В обробці деревини і виробництві виробів з неї, окрім меблів, зростання виробництва у липні п.р. проти липня 2009 року становило 14,1% (до червня п.р. – зростання 2%), у целюлозно-паперовій промисловості, видавничій справі – 1,6% (до червня п.р. – зростання 2,7%), у виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – 9,7% (до червня п.р. – зростання 34,8%).

У хімічній і нафтохімічній промисловості зафіксовано зростання обсягів виробництва на 16,9% (до червня п.р. – спад 3,5%), зокрема у хімічному виробництві – 20,3% (до червня п.р. – спад 6,1%), у виробництві гумових і пластмасових виробів – 9,1% (до червня п.р. – зростання 3,9%), у виробництві інших неметалічних мінеральних виробів (будматеріалів, скловиробів – 11,6% (до червня п.р. – зростання 3,8%).

У металургії і виробництві готових металевих виробів у липні п.р. порівняно з липнем 2009 року спад виробництва становив 6,5% (до червня п.р. – зростання 1,1%); у машинобудуванні зафіксовано зростання на рівні 38,4% (до червня п.р. – зростання 2%), зокрема, у виробництві машин і устаткування – 23,6% (до червня п.р. – зростання 0,2%), у виробництві електричного, електронного і оптичного обладнання – 20% (до червня п.р. – спад 3,5%), у виробництві транспортного устаткування – 70,4% (до червня п.р. – зростання 7,1%). У виробництві і розподілі електроенергії, газу і води зафіксовано зростання на рівні 3,8% (до червня п.р. – зростання 7,3%).

Довідка УНІАН. Спад промвиробництва в Україні у січні-липні 2009 року проти аналогічного періоду 2008 року становив 30,3%.

Зростання промвиробництва у грудні 2009 року порівняно з груднем 2008 року становило 7,4%, у січні-грудні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року спад промвиробництва становив 21,9%.