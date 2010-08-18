Astrum: зростання промвиробництва в Україні сповільнилося через металургію

Зростання промислового виробництва в Україні в липні 2010 року істотно сповільнилося і, насамперед, через погіршення показників металургії.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він зазначив, що обсяги виробництва в металургії в липні 2010 року скоротилися на 6,5% (у річному виразі). Економіст прогнозує, що виробництво в металургії продовжуватиме скорочуватися в річному виразі і в серпні, утім темпи падіння мають бути меншими.

О.БЛІНОВ підкреслив, що виробництво коксу і продуктів нафтопереробки в липні відновило активне зростання після двох місяців істотного спаду в травні-червні, пов`язаного із зупиненням роботи Лисичанського НПЗ. Зростання промислового виробництва в Україні за підсумками 2010 року складе 9,5%, вважає економіст.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні зростання промислового виробництва в липні цього року проти липня 2009 року склало 6,4%, в січні-липні 2010 року до аналогічного періоду 2009 року – 11,1%.

У липні ц.р. порівняно з червнем зростання промвиробництва склало 2,9%.