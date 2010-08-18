Митне оформлення товарів здійснюватимуть на підставі сертифікатів відповідності

Державна митна служба розпорядилася, щоб до надання Держспоживстандартом інформації з єдиного реєстру сертифікованої в Україні продукції, митне оформлення товарів, які підлягають обов`язковій сертифікації, здійснювалося на підставі сертифікатів відповідності, свідоцтв про визнання відповідності, рішень органів сертифікації.

Про це йдеться в листі Держмитслужби начальникам регіональних митниць від 14 серпня 2010 р. №11/2-10.18/8434-ЕП, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Як повідомлялося в ЗМІ, за інформацією першого заступника генерального директора Державного підприємства “Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації і якості” (УкрНДНЦ) Сергія ДОРОТИЧА, електронна база даних сертифікації “УкрСЕПРО” знищена.