Товарообіг між Україною та Росією зріс майже вдвічі - Єльченко

Посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО зазначає, що цього року обсяг товарообіг між двома країнами зріс майже вдвічі.

Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Известия в Украине» (№ 151 від 18 серпня).

Посол зазначив, що на сьогоднішній день уже є конкретні результати співпраці двох країн у сфері економіки.

«Найбільш суттєвим серед них є значне зростання товарообіг між нашими країнами - практично вдвічі порівняно з показниками минулого року. Загальний товарообіг за шість місяців поточного року становить 15 млрд. 146 млн. доларів», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він переконаний, що в Росії зміцнюється розуміння того, що Україна - нормальна європейська держава з серйозним потенціалом, але також і зі своїми інтересами, які можуть не завжди й не в усьому співпадати з російськими інтересами.

Але водночас, вважає В.ЄЛЬЧЕНКО, Україна готова бути одним із найбільш важливих і надійних міжнародних партнерів Росії.

«Об`єднання українського та російського потенціалів на рівноправній і взаємовигідній основі в таких галузях як авіабудування, космічна сфера, нанотехнології, енергетика, машинобудування, сільське господарство й багато інших сприятиме швидшому й ефективнішому вирішенню спільних для України та Росії завдань модернізації. А це, в свою чергу, допоможе нашим країнам зайняти й утримувати лідируючі позиції в світовому розподілі праці», - додав посол.

Відповідаючи на запитання про позицію України в питанні розмежування Азово-Керченської протоки, В.ЄЛЬЧЕНКО зазначив, що українська сторона послідовно відстоює точку зору про необхідність швидкого розмежування суміжних морських просторів у Азово-Керченській акваторії.

«Позиція України з питання делімітації Керченської протоки не змінилася. Ми наполягаємо на необхідності визнання кордону відповідно до міжреспубліканського (адміністративного) кордону між УРСР і РРФСР, а російська сторона вважає, що в колишньому СРСР між союзними республіками адміністративний кордон по морю не встановлювався», - додав посол.

За його словами, «ця відмінність у підходах переговорних команд двох країн поки не дозволяє просунутися в переговорному процесі так швидко, як нам би цього хотілося».

В.ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що триває копітка робота на рівні експертів із пошуку взаємоприйнятних рішень. «Враховуючи позитивний настрій, упевнений, що існуючі питання буде вирішено в найближчому майбутньому в дусі добросусідських відносин», - сказав посол.