Королевська: метою приватизації має бути модернізація підприємств, а не наповнення бюджету

Метою приватизації мають бути модернізація підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності і створення нових робочих місць, а не наповнення бюджету за будь-яку ціну. Про це УНІАН заявив голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА, коментуючи представлену Фондом державного майна України Державну програму приватизації.

Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила, що уряду необхідно зробити роботу над помилками, навести порядок на вже приватизованих об`єктах, власники яких не виконують умов приватизації. «Метою приватизації мають бути модернізація підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності і створення нових робочих місць, а не наповнення бюджету за будь-яку ціну. Приватний інвестор не повинен розглядати підприємства, як тимчасовий ресурс, який можна вичавити як лимон і кинути», – вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, в програмі приватизації має більше уваги приділятися соціальній й економічній відповідальності приватних власників, їх зобов`язанням з інвестицій, модернізації активів, впровадженню енергозбережних технологій та екологічних програм, а також – створенню нових робочих місць.

Голова парламентського комітету вважає, що в новій Держпрограмі нечітко окреслені стратегічні цілі приватизації, а також необгрунтовано скорочені критерії для об`єктів, які мають загальнодержавне значення і не підлягають приватизації. «У програмі сказано лише, що скорочення має проходити з урахуванням реальності ризиків для безпеки держави. Це дуже розмите формулювання, за яке можна заховати все, що завгодно. Проводячи приватизацію, уряд повинен не бігати за «швидкими» грішми, а відстоювати національний інтерес», – відзначила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Довідка УНІАН. На сайті Фонду державного майна України обнародувано проект Закону України про Державну програму приватизації на 2010-2014 рр. Даний проект передбачає до кінця 2014 р. збільшення рівня капіталізації державного сектору в 3 рази і залучення до держбюджету 50-70 млрд. грн. Для збиткових і малорентабельних підприємств груп «А», «В», «Д», «Е» і «Ж» передбачається продаж 100% статутного капіталу. Об`єкти, які не мають великого попиту, планується продавати без оголошення ціни. ФДМУ має намір знижувати ціни до рівня, пропонованого ринком. Також не передбачено дроблення пакетів акцій менш як 25% статутного капіталу АТ. Планується виключити непрофільні активи зі складу державних холдингових компаній і продати всі держпакети акцій менші за 50%.