Держкомпідриємництва має намір скоротити кількість ліцензійованих робіт

Державний комітет з питань регуляторної політики і підприємництва розглядає можливість скорочення кількості видів робіт, що підлягають ліцензуванню, у 10 разів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Держкомпідприємництва.

Згідно з повідомленням, упродовж останніх років сфера ліцензування господарської діяльності була штучно розширена до 2268 позицій за рахунок ліцензування великої кількості видів робіт, а не діяльності.

Зокрема, на сьогодні лише в медицині налічується 165 видів ліцензованих робіт. Держкомпідприємництва і Міністерство охорони здоров`я ухвалили рішення радикально скоротити їх кількість, оскільки закон про ліцензування вимагає вказувати в ліцензії лише вид господарської діяльності, а не вид роботи.

Кількість робіт із землеустрою також буде скорочено. Голова Держкомпідприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ запропонував Держкомзему видавати ліцензії на шість видів робіт, як це записано в законодавстві, а не на 30, як це робиться сьогодні.

За результатами нещодавньої перевірки ліцензійної діяльності Держкомзему з`ясувалося, що деякі підприємці місяцями не можуть одержати ліцензію. У зв`язку з цим М.БРОДСЬКИЙ заявив, що звертатиметься в Генпрокуратуру у зв`язку з корупційною діяльністю Держкомзему. «Попри опір, з яким зустрічається Держкомпідприємництва, перелік ліцензійованих видів робіт скорочуватиметься, подобається це комусь з чиновників чи ні», – запевнив М.БРОДСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Держкомпідприємництва скоротити на 83,7% кількість ліцензійованих видів робіт, а також відмінити 56 дозволів, десять – замінити деклараціями, а ще 15 –привести у відповідність із законодавством.