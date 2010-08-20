Черкаський «Азот» збільшив виробництво

Черкаське ВАТ "Азот" за січень-червень 2010 року збільшило виробництво аміаку на 10,7%, карбаміду - на 6,8%, карбамідно-аміачної суміші - у 4,3 раза, капролактаму - у 3,7 раза, іонообмінних смол - на 13,8% порівняно з аналогічним періодом 2009 року.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі ВАТ "Азот".

Згідно з повідомленням, рівень рентабельності виробництва товарної продукції на ВАТ "Азот" за 6 місяців поточного року склав 6,5%. На виконання заходів щодо інвестиційних програм ВАТ "Азот" витратило 70,6 млн. грн. з урахуванням ПДВ. В основному ці кошти були спрямовані на впровадження запланованих робіт з нарощування потужностей цеху карбаміду (М- 6) до 1600 тонн на добу.

Крім того, за перше півріччя в повному обсязі зроблено капітальні ремонти виробництв іонообмінних смол, капролактаму, першого агрегату аміаку в цеху А- 3 і першого агрегату аміачної селітри в цеху М- 9.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році черкаський ВАТ "Азот" отримав чистий збиток 213,23 млн. грн. При цьому чистий дохід підприємства скоротився на 14,12% порівняно з 2008 роком - до 2,961 млрд. грн. Усього у 2009 році черкаський "Азот" виробив 662,5 тис. тонн карбаміду і 798,5 тис. тонн аміаку.

Довідка УНІАН. ВАТ "Азот" (Черкаси) - одне з найбільших підприємств України з виробництва мінеральних добрив, іонообмінних смол, капролактаму та іншої хімічної продукції. Виробничі потужності при повному завантаженні складають близько 3 млн. мінеральних добрив на рік.

У кінці березня 2007 року український бізнесмен, співвласник "Укрсиббанку" Олександр ЯРОСЛАВСЬКИЙ заявив, що сконцентрував понад 60% акцій ВАТ "Азот".