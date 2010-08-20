Клюєв сподівається, що до кінця літа попит на продукцію хімпрому збільшиться

Перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сподівається, що до кінця літа збудуться прогнози експертів і попит на продукцію хімічної промисловості на світовому ринку збільшиться.

Про це він заявив в інтерв`ю газеті «2000».

«Тоді ми зможемо впевнено говорити про стабілізацію виробництва в цій галузі», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він зазначив, що ситуація в українському хімпромі сьогодні непроста через недавнє зниження попиту на продукцію.

«У хімічній галузі складається непроста ситуація – останнім часом знову знизилися світові ціни на її продукцію», - сказав віце-прем`єр.