План санації ХПЗ представлять 9 вересня

План санації ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка» буде представлений на узгодження в Міністерство економіки і Міністерство промислової політики 9 вересня цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керуючий санацією ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка» Олександр БАЙДАЦЬКИЙ сьогодні на засіданні колегії Харківської облдержадміністрації.

При цьому він зазначив, що план санації підприємства, підготовлений попереднім керуючим санацією, було складено без повної оцінки майна заводу, тому «Мінпромполітики і Мінекономіки на сьогоднішній момент навіть не розглядали цей план».

«На підприємстві до 9 вересня буде завершено підготовку плану санації. Його довелося доробити, і до 9 числа Мінпромполітики і Мінекономіки одержать на узгодження план санації, який буде з урахуванням оцінки», – запевнив О.БАЙДАЦЬКИЙ.

Також він повідомив, що за час узгодження плану санації і після рішення суду про банкрутство накопичилося ще 6 млн. грн. заборгованості з виплати поточної заробітної плати, а також є близько 13 млн. грн. заборгованості з реєстрової заробітної плати.

«За планом санації, який нами підготовлено, до кінця року, у разі затвердження цих планів у відповідних міністерствах, буде погашено більше 50% реєстрової заборгованості. Також ведеться робота з погашення заробітної плати поточних періодів», – сказав О.БАЙДАЦЬКИЙ.

При цьому він зазначив, що «заробітна плата на підприємстві виплачується щодня».

Нагадаємо, на Харківському приладобудівному заводі ім. Т.Г. Шевченка більше року не виплачувалася зарплата.

Довідка УНІАН. ДП "Харківський приладобудівний завод ім. Т.Шевченка" виробляє спецтехніку, устаткування для зв`язку, автоматизовані системи управління для АЕС, ТЕС і ГЕС, устаткування для залізниць і газової промисловості.

План санації ДП «Харківський приладобудівний завод імені Т.Г.Шевченка» планувалося підготувати до кінця квітня 2010 року.

На підприємстві працює більш як 2000 чоловік.