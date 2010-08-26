На Алчевському меткомбінаті 5 працівників отруїлись невідомим газом
10:31, 26 серпня 2010Промисловість
0
Постраждалих госпіталізовано
Вчора о 17.05 у ливарно-механічному цеху ВАТ „Алчевський металургійний комбінат” (Луганська область) сталося отруєння газом невідомого походження 5 працівників.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, постраждалих госпіталізовано.
Створено спеціальну комісію комбінату з розслідування причин отруєння.
Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Луганській області.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter