На Алчевському меткомбінаті 5 працівників отруїлись невідомим газом

Постраждалих госпіталізовано

Вчора о 17.05 у ливарно-механічному цеху ВАТ „Алчевський металургійний комбінат” (Луганська область) сталося отруєння газом невідомого походження 5 працівників. Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, постраждалих госпіталізовано. Створено спеціальну комісію комбінату з розслідування причин отруєння. Ситуація перебуває під контролем Головного управління МНС у Луганській області.

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