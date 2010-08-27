На Сєверодонецькому “Азоті” сталася пожежа
10:00, 27 серпня 2010Промисловість
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Сьогодні о 01.35 у м. Сєверодонецьк Луганської області на території ЗАТ „Сєверодонецьке об’єднання “Азот” стався порив зовнішнього газопроводу з послідуючим загоранням.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, відповідний газопровід діаметром 250 мм, тиск 35 атм, використовується для подачі природного газу в цех з виробництва аміаку.
О 01.58 загорання ліквідовано шляхом перекриттям засувки. Підрозділи Державної пожежної охорони здійснювали заходи з охолодження конструкцій.
Жертв та постраждалих немає.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Луганській області.
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