В Україні збільшується дефіцит професійно-технічних кадрів

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявляє про зростання в Україні дефіциту професійно-технічних кадрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М. АЗАРОВ сказав сьогодні на розширеному засіданні уряду з питань освіти.

"Кількість професійно-технічних закладів скоротилася на 20%, кількість підготовлених кваліфікованих робітників - на 36,5%. У результаті постійно росте дефіцит будівельників, технологів, механіків, їх вже замінюють іноземні фахівці" - підкреслив М.АЗАРОВ.

Прем'єр-міністр вважає, що через скорочення випускників професійно-технічних навчальних закладів істотно знижуються можливості країни в нарощуванні виробництва. "Сьогодні також існує гостра потреба в кваліфікованих кадрах робітників для агропромислового комплексу", - додав М. АЗАРОВ.