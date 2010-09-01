«Антонов» - найкращий вітчизняний виробник 2010 р. у номінації "Літако- та ракетобудування"

ДП "Антонов" отримав статус "Виробник кращих вітчизняних товарів 2010 року" в номінації "Літако- і ракетобудування" і вищу нагороду загальнонаціонального конкурсу "Кращий вітчизняний товар 2010 року".

Як повідомили УНІАН в прес-службі компанії, цей конкурс проходив у рамках загальнодержавної виставкової акції "Барвиста Україна", яка проводиться щорічно відповідно до Указу Президента України.

За інформацією прес-служби ДП, конкурсна комісія особливо відзначила: успішний досвід першого року експлуатації Ан- 148 і його затребуваність як на вітчизняному, так і на зарубіжних ринках; активну реалізацію контракту з модернізації флоту Ан- 32 ВПС Індії, який став одним з найбільших в історії авіації незалежної України; неперевершені можливості Ан- 225 "Мрія" в перевезенні різних надважких вантажів масою до 250 т, у тому числі, участь літака у гуманітарних місіях.

Як зазначив президент - генеральний конструктор ДП "АНТОНОВ" Дмитро КІВА, "ця нагорода дуже важлива для нас як висока оцінка роботи нашого колективу і підприємств-партнерів. Разом ми створюємо високотехнологічну конкурентоздатну продукцію, але головне - вона подобається пасажирам і експлуатантам".

Довідка УНІАН. Регіональний реактивний літак нового покоління Ан- 148 - конкурентоздатний продукт, розроблений в Україні в ДП "АНТОНОВ" за участю 214 провідних конструкторських бюро НДІ і авіаційних підприємств 15 країн світу.

2 червня 2009 р. почалася експлуатація цього літака на регіональних авіамаршрутах України під прапором авіакомпанії "Аеросвіт". До теперішнього часу два такі літаки виконали близько 800 рейсів і перевезли близько 35000 пасажирів.

Налагоджено серійне виробництво літака в Україні і в Росії. Чотири літаки, виготовлені у ВАТ "Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство", експлуатуються у складі флоту ДТК "Росія".

В Україні у програмі спорудження літака зайнято 34 українські підприємства, на яких працюють 12000 осіб. Крім того, створення такого високотехнологічного продукту як Ан- 148, вимагає постійного технологічного розвитку цих підприємств, підвищення їх наукового потенціалу, що дозволяє Україні залишатися у когорті однієї з небагатьох авіаційних держав. Участь багатьох іноземних фірм в проекті сприяє значному посиленню позицій нашої країни на міжнародному рівні.

Нині партнери за програмою працюють над сертифікацією подовженого варіанту Ан-148 - 99-місцевого Ан- 158 і над створенням нових варіантів сімейства.

Легкий транспортний літак Ан- 32 був створений спільно з підприємствами індійської промисловості відповідно до вимог ВПС країни. Їх основна особливість - здатність здійснювати польоти з високогірних аеродромів (до 4500 м над рівнем моря), у тому числі в умовах підвищених температур. Частенько вони є єдиною сполучною ланкою між розташованими на високогір'ї населеними пунктами і заставами та великими містами.

Нині ряд підприємств авіаційної промисловості України, у тому числі ДП "Антонов", ДП "Завод 410 Цивільній авіації" продовжують роботи з капітального ремонту і модернізації легких транспортних літаків Ан- 32 ВПС Індії. Вони виконуються відповідно до контракту, підписаного в червні 2009 року. Згідно з цим документом, будуть модернізовані 105 індійських Ан- 32.

5 Ан- 32 прилетіли в Україну в березні 2010 р. До теперішнього часу завершена модернізація двох з них, їх готують до льотних випробувань. У липні в Київ прибула друга партія з 5 літаків. На літаках встановлюється сучасне устаткування, що дозволяє підвищити безпеку польотів.

Успішна реалізація контракту з Індією стане запорукою розвитку взаємодії у напрямі модернізації Ан- 32 і з іншими експлуатантами літака. Адже ці машини знайшли широке застосування в багатьох країнах світу.

Важкий транспортний літак Ан- 225 "Мрія" призначений для доставки у будь-яку точку земної кулі великогабаритних довгомірних вантажів, що розміщуються як усередині, так і ззовні на фюзеляжі.

Максимальна маса вантажу, що перевозиться, 250 тонн, дальність польоту з вантажем 200 тонн усередині фюзеляжу - 4000 км (дальність польоту з вантажем на фюзеляжі залежить від маси і розмірів вантажу). Розміри вантажної кабіни: довжина 43,3 м, ширина 6,4 м, висота 4,4 м. Усередині вантажної кабіни можна перевозити вертольоти, універсальні авіаційні і морські контейнери, легкові автомобілі, автосамоскиди, а також інші види самохідної і несамохідної техніки. На фюзеляжі можуть перевозитися вантажі, габарити яких перевищують можливості інших транспортних засобів, наприклад, колони ректифікацій діаметром 7-10 м і завдовжки до 70 м, блоки ракет-носіїв, бурові установки та ін. Літак Ан- 225 має Сертифікат типу, виданий 23 травня 2001 р.. АР МАК і Державним Департаментом Авіаційного Транспорту України (Укравіатранс).

Нині літак експлуатує авіакомпаня "Авіалінії Антонова", виконуючи комерційні перевезення. Літак встановив близько 300 світових рекордів, у тому числі він перевіз найважчий вантаж масою 253 тонни, найважчий моновантаж вагою 187,6 тонни, а також найдовший вантаж - 42,1 м. За останній час "Мрія" неодноразово брала участь в гуманітарних операціях.