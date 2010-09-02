Збори акціонерів "Запоріжсталі" відклали російські інвестори

Позачергові загальні збори акціонерів ВАТ "Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь", призначені на 2 вересня 2010 року, не відбудуться через відсутність кворуму.

Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело, наближене до "Внєшторгбанку" Росії.

За його даними, акціонери, яким сумарно належить 99% акцій, відклали проведення зборів акціонерів підприємства. «Російські акціонери "Запоріжсталі" не вважають за необхідне зараз проводити збори. У той же час нові акціонери бачать план розвитку меткомбінату, розуміють завдання і виклики, які стоять перед підприємством в цьому кризовому році", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомлялося, акціонери "Запоріжсталі" на зборах 2 вересня планували збільшити статутний капітал компанії на 20%, або на 132,184 млн. грн, – до 793,104 млн. грн. шляхом додаткового випуску 528,736 млн. 357 шт. простих іменних акцій існуючого номіналу 0,25 грн. Збільшення статутного капіталу планувалося з метою підвищення капіталізації компанії.

Крім того, планувалося провести зміни у наглядовій раді компанії.

Нагадаємо, Midland Resources Holding Limited (Гернсі, Велика Британія), якою на паритетних засадах володіють Едуард ШИФРІН і Олександр ШНАЙДЕР, у травні цього року продала до 50% акцій "Запоріжсталі" через російську інвесткомпанію "Трійка Діалог".

Основні акціонери "Запоріжсталі" мали намір спільно знайти покупця на 96,7% акцій підприємства.

Інтерес до "Запоріжсталі" публічно виявили чотири компанії: провідна сталеливарна компанія світу Arcelor Mittal, Posco, "Сєвєрсталь" (РФ) і "Метінвест" (Україна).

Потім українські ЗМІ повідомили, що Е.ШИФРІН і О.ШНАЙДЕР продали свою частку в комбінаті, близьку до 50%, групі російських інвесторів, інтереси якої представляли "Внєшекономбанк" і ДІК "Трійка Діалог", відмовившись від домовленості про її продаж Рінату АХМЕТОВУ.

Довідка УНІАН. ВАТ "Запоріжсталь" - одне з найбільших в Україні металургійних підприємств. Виробляє гарячекатаний і холоднокатаний лист з вуглецевих, низьколегованих, легованих і неіржавіючих сталей.

Майже 70% продукції комбінату експортується у більш ніж 70 країн світу.