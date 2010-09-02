Профспілка: В Україні та Англії відбудуться акції на підтримку робочих ПГЗК

Завтра, 3 вересня, в Києві, Лондоні та Комсомольську (Полтавська обл.) відбудуться громадські акції на підтримку вимог робочих Полтавського гірничо-збагачувального комбінату й на знак протесту проти дій адміністрації комбінату, спрямованих проти активістів робочого руху.

Про це УНІАН повідомляє Всеукраїнська профспілка «Народна солідарність».

У Києві акція пройде з 16.00 до 17.00 біля офісів парламентських комітетів із питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин і з питань соціальної політики та праці. У Лондоні акцію заплановано провести біля офісу головної компанії групи Ferrexpo - Ferrexpo plc. У Комсомольську Полтавської області акція має відбутися біля прохідної Полтавського ГЗК.

У Всеукраїнській профспілці «Народна солідарність» повідомили, що протестувальники підтримають вимоги учасників акції, яка проходила на Полтавському ГЗК у серпні цього року, а саме: підвищення заробітної плати, зменшення денних і місячних норм праці до рівня, який може бути виконаний без порушення техніки безпеки, й повернення соціального та пенсійного забезпечення за «Першим» (або, відповідно, «Другим») списком шкідливості» всім, хто має на них право згідно із законодавством.

«Зараз до первинних вимог робочих додалися й відмова від переведення кар`єру ГЗК на так званий аутсорсинг (підміна реального роботодавця залученими для виду підставними фірмами), відновлення на роботі п`яти звільнених станом на сьогодні робочих - активістів комбінату, які є фігурантами так званого «чорного списку», складеного адміністрацією підприємства, а також припинення тиску на 10 інших осіб, внесених до «чорного списку».

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня 2010 року групою працівників підприємства була ініційована акція протесту за типом «італійського страйку», в результаті якої була знижена продуктивність праці й сповільнилося виконання робіт із перевезення гірничої маси та руди в кар`єрі. Перевезення гірської маси знизилося на 40%, але переробні потужності комбінату продовжували працювати із повним завантаженням, у плановому режимі здійснювалося відвантаження окатишів споживачам. Під час зустрічей із керівництвом комбінату і області учасники й прихильники акції висували такі вимоги: повернути пільги, передбачені для працівників за Списком № 1; підвищити вдвічі зарплату і знизити норми виробітку.

Довідка УНІАН. ВАТ "Полтавський ГЗК" - один із найбільших в Україні виробників і експортерів залізорудних окатишів, використовуваних у чорній металургії та виробництві сталі.

97,31% акцій «Полтавського ГЗК» належить фірмі Ferrexpo AG (Швейцарія). Ferrxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG. Компанія зареєстрована на Лондонській фондовій біржі в червні 2007 року під тікером FXPO.