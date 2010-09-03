«Арселорміттал Кривий Ріг» наростив виробництво прокату

ВАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» (АМКР) за підсумками січня-серпня 2010 року виробили 3 млн. 527 тис. тонн прокату, що на 19,1%, або 566 тис. тонн, більше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Про це повідомляється у прес-релізі підприємства, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, за звітний період виплавка сталі на АМКР склала 4 млн. 18 тис. тонн, що на 23,4%, або 762 тис. тонн, більше, ніж за підсумками 8 місяців 2009 року. Виплавка чавуну на підприємстві збільшилася на 21,7%, або 622 тис. тонн, – до 3 млн. 847 тис. тонн.

«Частково деякий спад виробництва викликаний незадовільною роботою аглофабрик. З іншого боку, шахтоуправління з ГЗК відпрацювали добре, прокатники – дуже добре. Ситуація, що склалася, дозволила нам зменшити запаси готової продукції на складах і поліпшити оборотний капітал. Наші плани на вересень – стабілізуємо виробництво і дивимося на ринок. Поки сигнали з ринку стримані», – приводяться в прес-релізі слова генерального директора ВАТ «Арселорміттал Кривий Ріг» Ріната СТАРКОВА.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) в кінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакету акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена значна соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в більше 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«Арселорміттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.