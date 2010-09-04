Toshiba відкликає 40 тисяч ноутбуків
12:58, 04 вересня 2010Промисловість
0
Японський виробник електроніки Toshiba оголосив про відкликання 41 тисячі ноутбуків по всьому світу. Причиною стала доведена ймовірність загоряння, повідомляє Газета.Ru.
Відкликання стосується моделей Satellite T135, Satellite T135D і Satellite ProT130.
На даний момент компанія одержала понад 100 листів від покупців зі скаргами на придбаний продукт: у повідомленнях люди скаржилися на випадки сильного нагрівання корпусу ноутбуку і деформацію пластикового обідка навколо гнізда адаптера. Також є інформація про випадки псування майна і отримання опіків покупцями.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter