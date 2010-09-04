"Сумихімпром" очолив Лазакович

Голова Сумської облдержадміністрації Юрій ЧМИРЬ та заступник міністра промислової політики України Віталій НЕМИЛОСТИВИЙ привітали нового керівника ВАТ "Сумихімпром" Ігоря ЛАЗАКОВИЧА з офіційним призначенням на посаду.

Як повідомили УНІАН у прес-служби Сумської ОДА, за словами Ю.ЧМИРЯ, за короткий період роботи на підприємстві на посаді виконуючого обов’язки І.ЛАЗАКОВИЧ заручився підтримкою обласної влади та доклав максимум зусиль, аби налагодити роботу підприємства. Зокрема, завершується перший етап виплат заборгованостей із заробітної плати, нарощуються темпи виробництва, а вже за тиждень має бути презентовано 5-річний план розвитку підприємства.

Колишній керівник ВАТ Євген ЛАПІН став першим заступником новоствореного державного холдингу “Титан України”.