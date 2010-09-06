Мінприроди виставить на аукціон 12 дозволів на надрокористування

Міністерство охорони природного навколишнього середовища виставило на перший в поточному році аукціон 12 спеціальних дозволів (ліцензій) на надрокористування.

Про це сказано в офіційному повідомленні Мінприроди, опублікованому в газеті «Урядовій кур’єр» (№163 від 4 вересня ц.р.).

Згідно з повідомленням, на аукціон будуть, зокрема, виставлені спецдозволи на видобуток вугілля на ділянці «Малоівановський» (Превальський район Луганської обл., підтверджені запаси - 3,5 млн. тонн) зі стартовою ціною 463,3 тис. грн., а також шахтоділянка у межах ділянки Ольхова Нижня (Шахтарський район Донецької обл., 1,45 млн. тонн) вартістю 327 тис. грн.

Крім того, на аукціон виставлені спецдозволи на геологічне вивчення з дослідницько-промисловою розробкою і видобутком торфу, вапняків, каолінів, доломіту, а також термальних вод.

Заявки на участь в аукціоні приймаються до 20 вересня. Аукціон відбудеться 6 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, Мінприроди розраховує виручити 250 млн. грн. від продажу в поточному році спеціальних дозволів (ліцензій) на надрокористування.