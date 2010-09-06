Зростання ВВП в Польщі прискорилося до 3,5%

Зростання ВВП Польщі в другому кварталі поточного року прискорилося до 3,5% з 3% в І кварталі.

Про це кореспондентові УНІАН в Польщі повідомили в Державному комітеті статистики Польщі.

Наголошується, що зростання ВВП перевищило прогнози аналітиків, які чекали збільшення на 3,1-3,2%.

За даними держкомстату, приватне споживання виросло на 3% з 2,2% кварталом раніше, промислове виробництво – на 13%, будівництво на 4%.

«В другому кварталі 2010 року головним двигуном зростання ВВП було внутрішнє споживання, вплив якого на зростання показника склав 3,8%», - відзначили в Держкомстаті.

Зниження обсягу інвестицій скоротилося до 1,7% з 12% в першому кварталі.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році Польща стала єдиною країною ЄС, що продемонструвала зростання (1,7%) ВВП. Завдяки цьому поляки вперше увійшли до шестірки найбільших економік ЄС.

Довідка УНІАН. У 2008 році зростання польського ВВП сповільнилося до 5% з 6,5% в 2007 році.