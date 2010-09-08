"АрселорМіттал Кривий Ріг" отримав 1,7 млрд. грн ПДВ-облігацій

ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг отримало ПДВ-облігації відповідно до заявки на відшкодування заборгованості з ПДВ, яка на 1 травня 2010 року склала близько 1,7 млрд. грн. Про це повідомляють в прес-релізі підприємства, переданому агентству УНІАН.

"Усвідомлюючи непросту ситуацію, у якій опинився уряд України, ми розуміємо, що випуск ПДВ-облігацій був суперечливим, але необхідним компромісним рішенням. Ми прийняли цей компроміс, враховуючи обіцянку уряду відшкодовувати заборгованість, накопичену після 1 травня поточного року і надалі відшкодовувати ПДВ вчасно і живими грошима", - цитує прес-служба АМКР слова виконавчого директора ArcelorMittal Арно ПУПАР-ЛАФАРЖА.

У свою чергу, генеральний директор АМКР Ринат СТАРКОВ зазначив, що меткомбінат, як підприємство, перед яким у держави найбільший борг з відшкодування ПДВ, сприймає початок відшкодування через ПДВ-облігації як важливий етап у вирішенні проблеми неповернення ПДВ українським експортерам і чекає швидкого відновлення його автоматичного відшкодування.

За даними підприємства, на 18 серпня 2010 року заборгованість з ПДВ перед ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг складала 3,186 млрд. грн., з яких майже 1,7 млрд. грн. було заявлено на відшкодування через ПДВ-облігації.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) у кінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакету акцій ВАТ "КГМК "Криворіжсталь".

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в понад 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

"АрселорМіттал Кривий Ріг є провідним виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.