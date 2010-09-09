У ТОП-500 провідних компаній Центральної і Східної Європи увійшли 39 українських компаній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам управляючий партнер компанії «Делойт», яка склала даний рейтинг, Володимир ВАХТ.

За його інформацією, рейтинг ТОП-500 розраховувався «Делойтом» на підставі прибутковості компаній за підсумками 2009 року.

Відповідно до приведених В.ВАХТОМ даних, за підсумками минулого року 92% представлених в рейтингу українських компаній знизили обсяг доходів у порівнянні з 2008 роком. Не зважаючи на спад, в десятку найбільших компаній Центральної і Східної Європи за рівнем доходів увійшли три українські компанії – «Метінвест», «Нафтогаз» і «Укрзалізниця». При цьому «Укрзалізниця» лідирує серед компаній споживчого сектора і транспортної галузі. У цілому по Україні дана галузь за підсумками року збільшила свою частку з 31% в 2008 році до 36%.

У той же час, через різке зниження обсягу доходів (більш ніж в 2 рази) українські підприємства промислового сектора знизили свою присутність в рейтингу з 25% до 18%. За підсумками 2009 року в рейтинг потрапили підприємства енергетичного і добувного сектора (14), промислові підприємства (7), телекомунікаційні компанії (3), підприємства споживчого сектора і транспортної галузі (15).

За словами В.Вахта, перший квартал 2010 року став переломним як для українського бізнесу, так і для підприємств інших країн Центральної і Східної Європи. Майже 70% компаній регіону в першому кварталі зуміли наростити обсяг доходів, у порівнянні з першим кварталом 2009 року.

Експерт також відзначив, що Україна випереджає більшість країн Центральної і Східної Європи за темпами відновлення у першому кварталі 2010 року. У цілому доходи українських компаній за цей період зросли на 21%, що перевищує показник більшості країн регіону. Дещо відстає промисловий сектор, доходи якого залишилися на рівні першого кварталу минулого року.

Довідка УНІАН. ТОП-500 компанія "Делойт" проводить серед 18 країн Центральної і Східної Європи четвертий рік поспіль.

«Делойт» – міжнародна мережа компаній, що надають послуги у сфері аудиту, оподаткування, управлінського і фінансового консультування державних і приватних компаній, які працюють в різних галузях промисловості.