В Україні необхідно ввести ліцензування діяльності з імпорту «секонд-хенду» – експерт

В Україні необхідно ввести ліцензування діяльності по імпорту товарів категорії «секонд-хенд».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на прес-конференції президент Всеукраїнського об`єднання обласних організацій працедавців легкої промисловості Олександр СОКОЛОВСЬКИЙ.

«Якби було введено ліцензування для тих операторів, які займаються даним видом діяльності, якби ліцензія коштувала грошей, то, звичайно, це ніяк не вплинуло би на кількість операторів, які займаються ввезенням, але вони стали би відповідальніше ставитися до того, що під виглядом «секонд-хенду» завозиться інший товар – регулярний або стоковий», – сказав він.

На думку А.СОКОЛОВСЬКОГО, порушення санітарних норм також могло б стати підставою для позбавлення ліцензії. Крім того, він виразив сумнів щодо можливості введення заборони на ввезення в країну товарів «секонд-хенд».

Нагадаємо, із заявою про те, що заборона імпорту «секонд-хенду» передбачена в новому проекті Податкового кодексу, виступив глава Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва Михайло БРОДСЬКИЙ.

За словами А.СОКОЛОВСЬКОГО, однією з основних проблем в імпорті «секонд-хенду» є заниження інвойсової вартості. «Для держави це реальні втрати», – відзначає він.

Разом з тим, народний депутат України Ксенія ЛЯПИНА стверджує, що проблема не в обсягах імпортованого «секонд-хенду», а в тому, що він ввозиться під виглядом іншого товару. Також вона вважає, що заборона імпорту «секонд-хенду» не врятує легку промисловість країни, оскільки основним його конкурентом є Південно-Східна Азія.

За словами К.Ляпіної, обсяги імпорту «секонд-хенду» збільшуються через те, що доходи українців знижуються, унаслідок чого росте попит на дешевий одяг.

Крім того, вона відзначає, що не можна заборонити імпорт «секонд-хенду» в Податковому кодексі, це некоректно. «Податковий кодекс включає виключно питання оподаткування, у ньому може йтися про підвищення мит. Але одночасно необхідно враховувати те, що ми є членами СОТ, що зумовлює певні обмеження»», – підкреслила К.Ляпіна.

Також А.Соколовський розповів, що обсяг торгівлі в Україні одягом «секонд-хенд», не враховуючи взуття і шкіряні вироби, складає приблизно 50 млрд. грн. у рік, при цьому близько 90% продажів знаходяться в тіні, а майже всі підприємства, що займаються продажем «секонд-хенду», працюють на спрощеній системі оподаткування.

Крім того, відзначає експерт, українським підприємцям не цікавий український «секонд-хенд», оскільки його необхідно оформляти офіційно, тоді як дешеві товари, наприклад, з Туреччини або Китаю можна імпортувати і реалізовувати за «сірими» схемами.