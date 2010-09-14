Експерт: входження «Стиролу» в Оstchem Group Фірташа забезпечить йому доступ до дешевого газу

Входження концерну «Стирол» в Ostchem Group, яку контролює бізнесмен Дмитро ФІРТАШ, є позитивом для компанії, оскільки дає їй доступ до дешевого газу.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН аналітичному звіті, підготовленому аналітиками інвестиційної компанії Foyil Securities.

«Входження «Стиролу» в GDF Group принесе користь компанії, оскільки остання отримає доступ до дешевого газу, що має підвищити її маржу і завантаження потужностей», – наголошується в звіті.

У зв`язку з цим автори звіту також нагадали, що у понеділок, 13 вересня, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україна виконає рішення Стокгольмського арбітражу і відшкодує компанії RosUkrEnergo 11,5 млрд. кубометрів газу.

У той же час, на думку аналітиків, оскільки чутки про продаж «Стіролу» з`явилися ще у середині липня, дана новина викличе обмежений вплив на динаміку акцій компанії.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ «Концерн «Стирол» (Горлівка, Донецька обл.) увійшов до складу підконтрольного Group DF хімічного холдингу Ostchem Group. При цьому прогнозується, що річний обсяг інвестицій в азотні підприємства холдингу складе близько 100 млн. дол.

Довідка УНІАН. OstChem Holding AG заснований у Відні (Австрія) в 2004 році. У даний час холдингова група OstChem володіє компаніями і підприємствами у Східній, Центральній Європі і Центральній Азії, включаючи Україну, Естонію, Росію, Швейцарію, Італію і Таджикистан.

90% акцій OstChem Holding AG належать Group DF українського бізнесмена Дмитра ФІРТАША.

Концерн «Стирол» заснований у 1933 році. Це найбільший в Україні виробник мінеральних добрив – поставляє на ринок 3% світового експорту аміаку і карбаміду, найбільший в Україні виробник полімерних матеріалів і виробів з них. Підприємство є єдиним в Україні виробником полістиролу, що спінюється.