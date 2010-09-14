Україна і Казахстан створять СП з будівництва літаків, Назарбаєв "за"
14:37, 14 вересня 2010Промисловість
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Президент Казахстану Нурсултан НАЗАРБАЄВ підтримав пропозицію Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА створити спільне українсько-казахське підприємство з будівництва літаків.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава Української держави за результатами зустрічі з Президентом Казахстану.
«Я почув від вас позитивну відповідь, і нас це дуже втішає. Ми дуже хотіли б реалізувати наше спільне рішення про створення спільних підприємств з виробництва сучасних літальних апаратів, літаків - і пасажирських, і транспортних», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.
Він підкреслив, що це має також величезне значення з точки зору розвитку економік України та Казахстану.
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