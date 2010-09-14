В ході візиту міністра оборони Бразилії Україна представить проект “Циклон-4”

Завтра, 15 вересня, розпочинається офіційний візит в Україну бразильської військової делегації на чолі з Державним міністром оборони Федеративної Республіки Бразилія паном Нельсоном Азаведом ЖОБІНОМ, повідомили УНІАН у Департаменті преси та інформації Міноборони.

Як передбачається програмою візиту, 15 вересня у Києві відбудеться церемонія офіційної зустрічі високого гостя, зустріч Державного міністра оборони Федеративної Республіки Бразилія Н.ЖОБІНА з міністром оборони України Михайлом ЄЖЕЛЕМ та переговори у складі військових делегацій обох країн.

В ході переговорів сторони планують обговорити питання щодо розвитку двостороннього співробітництва у військовій та військово-технічній сферах.

За підсумками переговорів міністр оборони України М.ЄЖЕЛЬ та Державний міністр оборони Федеративної Республіки Бразилія Н.ЖОБІНЬ планують підписати Угоду між Кабінетом міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Бразилія про співробітництво в оборонній сфері.

В цей же день бразильська військова делегація на чолі з Державним міністром оборони Федеративної Республіки Бразилія відвідає державне підприємство Міністерства оборони України “Центральний проектний інститут”, де відбудеться презентація проекту ракетно-космічного наземного комплексу “Циклон-4”.

Протягом 16-17 вересня представники бразильської військової делегації планують відвідати підприємства оборонно-промислового комплексу України.

Акредитація представників ЗМІ на заходи за участю бразильської військової делегації проводиться за телефонами Департаменту преси та зв’язків із засобами масової інформації Міністерства оборони України: 483-33-37 та 483-33-45.