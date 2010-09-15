В Україні роздрібний товарообіг підприємств виріс на 4,6%

Об'єм роздрібного товарообігу підприємств України у січні-серпні (у порівнянних цінах) виріс на 4,6%, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, і склав 170,781 млрд. млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

За даними Держкомстату, зростання об'ємів роздрібного товарообігу за підсумками січня-серпня зафіксоване в більшості областей України. При цьому найбільше зростання в Севастополі - на 17% - до 1,948 млрд. Луганській - на 10% - до 5,443 млрд. грн., Донецькій, - на 7% - до 15,449 млрд. грн., Кіровоградській, - на 6% - 2,694 млрд. грн., Дніпропетровській і Запорізькій областях, - на 5,9% - до 15,141 млрд. грн. і 6,37 млрд. грн. відповідно.

У той же час, найзначніший спад об'ємів роздрібного товарообігу за підсумками січня-серпня, у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, зафіксований у Львівській, Тернопільській - на 1,9%, до 9,182 млрд. грн. і 2,365 млрд. грн. відповідно, і в Чернігівській областях - на 0,8% - до 2,705 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Об'єм роздрібного товарообігу підприємств України в 2009 році зменшився на 20,6%, порівняно з 2008 роком, - до 229 млрд. 855,1 млн. грн.