Держпідприємства Китаю мають намір обігнати 500 найбільших ТНК світу

Китайські держпідприємства мають намір наздогнати і перегнати 500 найбільших транснаціональних корпорацій світу. Домогтися цього вони мають намір шляхом підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності, повідомляє k2kapital.

Про це заявив колишній глава Комітету з контролю і управління державним майном при Держраді КНР Лі Жунжун, виступаючи на семінарі на тему "Майбутнє держпідприємств" у рамках щорічної зустрічі нових лідерів-2010 по егідою Усесвітнього економічного форуму, повідомляє "Синьхуа".

За його словами, держпідприємства Китаю грають все більш позитивну роль в економічному розвитку.

У даний час деякі китайські держпідприємства за масштабами включені в список найбільших 500 корпорацій світу, але їх доходи на активи, обороти основних фондів і прибутковість явно відстають від середніх показників транснаціональних корпорацій.