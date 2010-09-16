Клюєв: Проблема з виконанням власником «ЗАлКу» інвестзобов'язань буде вирішена найближчим часом

Віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сподівається, що проблема з виконанням власником "Запорізького виробничого алюмінієвого комбінату" ("ЗАлКу") інвестиційних зобов`язань буде розв`язана найближчим часом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на брифінгу журналістам.

А.КЛЮЄВ відзначив, що під час продажу підприємства покупець мав відновити лінію з виробництва фольги, проте не зробив цього. «Ця лінія нова, вона була придбана державою, і треба було її встановити. На жаль, інвестор цього не виконав», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він також повідомив, що зараз інвестор і Фонд держмайна України намагаються розв’язати це питання. «Ми розуміємо, що зараз інвестор важко пережив кризу і йому буде не так просто виконати інвестиційні зобов`язання, однак я сподіваюся, що конфлікту не буде, що ми його розв’яжемо під час переговорного процесу. Ми допоможемо їм запустити їх завод, звичайно, не на тих умовах, які ставлять безпосередньо інвестори перед урядом», - сказав А.КЛЮЄВ.

Він підкреслив, що знижка на електроенергію для підприємства, як того хоче інвестор, не надаватиметься. «Якщо ми зараз зробимо їм знижку на електроенергію, то фактично держава має дотувати близько мільярда гривень на рік за рахунок цієї знижки», - сказав А.КЛЮЄВ. Він повідомив, що спеціальна робоча група, яку очолює він особисто, зараз детально аналізує роботу підприємства, собівартість продукції, ринки збуту, і найближчим часом у результаті цього аналізу сторонам вдасться вийти на взаємоприйнятні умови.

«Сподіваюся, через 2-3 тижні нам вдасться вийти на взаємоприйнятне рішення», - сказав А.КЛЮЄВ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України (ФДМУ) під час чергової перевірки у липні цього року зафіксував невиконання інвестиційних зобов`язань власником ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" (ЗАлК).

За інформацією прес-служби ФДМУ, у липні представники Фонду здійснювали перевірку виконання власником підприємства інвестзобов`язань за другий квартал 2010 р.

Довідка УНІАН. "ЗАлК" - єдиний в Україні виробник первинного алюмінію.

Власником "ЗАлКу" в 2004 році стала російська група "СУАЛ", у 2007 р. комбінат перейшов під контроль об`єднаної компанії "РусАл", створеної при злитті алюмінієвих і глиноземних активів ВАТ "РусАл", "СУАЛу" і швейцарського трейдера Glencore.