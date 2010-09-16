Україна планує продавати Казахстану Ан-148, Ан-158 і забезпечувати їх ремонт

Україна планує продавати Казахстану літаки Ан-148 і Ан-158, а також забезпечувати їх ремонт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу журналістам повідомив перший віце-прем`єр-міністр Андрій КЛЮЄВ.

«Я думаю, що ми туди (до Казахстану – УНІАНУ) продаватимемо ці літаки, і організуємо сервісне обслуговування», - сказав він.

Довідка УНІАН. Ан-158 – регіональний реактивний літак нового покоління, призначений для перевезення до 99 пасажирів, створений на базі Ан-148. Серед основних відмінностей Ан-158 від Ан-148: збільшена кількість пасажирських місць, подовжена на 2,5 м пасажирська кабіна, збільшений обсяг багажних полиць у пасажирській кабіні, вдосконалена конструкція крила, зменшені на 9% витрати пального і зменшені на 12% прямі експлуатаційні витрати.

Серійне виробництво Ан-148 в умовах широкої кооперації налагоджено в Україні на серійному заводі «Антонов» і в Росії на ВАТ «Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство». До кінця 2010 р. в Києві планується збудувати ще три Ан-148, у Воронежі – п`ять. У 2011 р. темпи випуску мають зрости. На «Антонов» – 9 машин, в «ВАСО» – 18. Збільшуючи об`єм виробництва, в 2015 р. планується випустити 60 літаків сімейства Ан-148/-158: 24 – в Києві і 36 – у Воронежі.

Державне підприємство «Антонов» (м. Київ) створене шляхом приєднання ДП «Київський авіаційний завод «Авіант» до ДП «Авіаційний науково-технічний комплекс імені О.К. Антонова» в липні 2009 року, і в січні 2010 року ДП «АНТК ім. О.К. Антонова було перейменоване в ГП «Антонов».

АНТК ім. Антонова заснований у 1946 році. Серед відомих літаків, у конструкторській розробці яких останнім часом брав участь АНТК ім. Антонова, - Ан-148, Ан-158, Ан-124, Ан-70, Ан-140 та інші.