Промвиробництво в Росії зросло на 9,6%

Промвиробництво в РФ в січні-липні зросло на 9,6% - до аналогічного періоду минулого року, реальні доходи населення - на 5 з гаком відсотків, повідомив прем`єр-міністр Володимир Путін, виступаючи у п`ятницю на дев`ятому Міжнародному інвестиційному форумі "Сочі-2010", повідомляє РИА Новости.

"Поточне зростання ВВП в Росії складає близько 4% - трохи більше", - відзначив Путін.