В Україні на 19% скоротилося виробництво автомобілів

Українські автовиробники за 8 місяців 2010 року в умовах відсутності держпідтримки галузі і банківського кредитування покупців скоротили виробництво легкових автомобілів на 19% - до 40 100 одиниць, повідомляє Держкомстат.

При цьому в серпні виробництво легкових автомобілів до попереднього місяця скоротилося на 12,8% до 6 тис. одиниць.

За вісім місяців 2010 року випуск вантажних автомобілів завдяки збільшенню замовлень з боку промисловості подвоївся, а виробництво автобусів за рахунок зростання експортних продажів і збільшення замовлень з боку підготовки до чемпіонату Європи по футболу 2012 року зросло в 2,4 разу.

У кризовому 2009 році Україна скоротила виробництво легкових автомобілів на 83,6% - до 65 700 одиниць, а продажі нових легковиків на українському ринку знизилися на 74% - до 162 200 одиниць.