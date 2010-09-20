LEGO Group планує збільшити удвічі частку ринку в Україні - до 15%

LEGO Group, один з лідерів виробництва іграшок у світі, відкриває офіційне представництво в Україні. Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, з відкриттям офісу буде реорганізована система дистрибуції компанії, яка дозволить посилити позиції LEGO Group на українському ринку.

"Об'єм продажів LEGO Group в Україні в 2010 р. очікують на рівні 60 млн. грн.; у перспективі 5-ти років він складатиме 250-300 млн. грн. з відповідною часткою ринку компанії у 15% ", - сказано у повідомленні.

"Україна сьогодні є одним з ключових ринків для розвитку компанії, зважаючи на значний потенціал ринку. З відкриттям офіційного офісу в Україні ми не лише посилимо нашу присутність на ринку і надаватимемо більше продукції українським споживачам, але і зможемо забезпечити найкращу цінову пропозицію, оптимізувавши ціни на іграшки LEGO® на 10-15% ", - сказав виконавчий директор та президент LEGO Group Йорген Віг КНУДСТОРП.

У повідомленні сказано, що фінансові результати LEGO Group за підсумками першого півріччя 2010 р. продемонстрували значне зростання бізнесу компанії. Дохід компанії від продажів склав 787 млн. євро, що на 34% перевищує показник за аналогічний період 2009 року. Прибуток до оподаткування склав 209 млн. євро (124 млн. євро за аналогічний період в 2009 р.); власний капітал компанії складав 363 млн. євро (234 млн. євро в 2009 р.). Частка LEGO Group на світовому ринку традиційних іграшок збільшилася пропорційно до зростання ринку і складає 5% (зростання ринку за шість місяців в 2010 р. склало 2%).

За результатами першого півріччя 2010 р. об'єми продажів LEGO Group в Україні виросли: за даними LEGO Group, частка компанії в організованій торгівлі складає 7%. LEGO Group планує збільшити об'єми продажів в Україні до 250-300 млн. грн. до 2015 року і досягти показника частки ринку в 15%.

Довідка УНІАН. LEGO Group - це приватна компанія з центральним офісом в м. Білунд (Данія). Власником LEGO Group є сім'я Кірка КРІСТІАНСЕНА, який заснував компанію у 1932 р.

Компанія виробляє конструктори LEGO, іграшки, прикладні та навчальні матеріали для дітей. За результатами 2009 року прибуток до оподаткуванню LEGO Group склала 387,5 млн. євро; дохід від продажів компанії складав 1,565 млрд. євро.