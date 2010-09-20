Україна збільшила виробництво тканин

Підприємства легкої промисловості України у січні-серпні 2010 року збільшили виробництво тканин на 5,7% порівняно з аналогічним періодом 2009 року - до 57,688 млн. кв. м.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, у серпні в Україні було вироблено 6,604 млн. кв. м тканин, що на 16,8% менше, ніж у липні, і на 15,7% менше, ніж у серпні 2009 року.

Також повідомляють, що виробництво взуття в Україні у січні-серпні збільшилося на 21,9% у порівнянні з аналогічним періодом 2009 року - до 15,179 млн. пар.

Довідка УНІАН. Підприємства легкої промисловості України в 2009 році скоротили виробництво тканин на 20,1% порівняно з 2008 роком - до 86,008 млн. кв. м.

Виробництво взуття в Україні у 2009 році скоротилося на 8,3% - до 19,750 млн. пар.