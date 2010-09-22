В «АрселорМіттал Кривий Ріг» вважають звинувачення у контрабанді вугілля безпідставними

Звинувачення ВАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг» в контрабанді вугілля, що коксується, озвучені Державною митною службою України, не мають під собою ніяких підстав.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявило джерело в металургійній компанії.

За його словами, заява Держмитслужби про спробу контрабанди вугілля, що коксується, яка нібито була з боку "АрселорМіттал Кривий Ріг», викликала в компанії відверте нерозуміння.

"Ми вважаємо звинувачення абсолютно необгрунтованими. Минулого року "АрселрМіттал Кривий Ріг почав імпортувати вугілля, що коксувалося, не тому, що нам цього дуже захотілося, а з безвиході, оскільки внутрішньоукраїнські виробники вугільного концентрату не могли забезпечити наші потреби. З початком відновлення ринків сталі в середині 2009 року в Україні виник дефіцит вугілля, що коксувалися, і коксу. На це наклалися проблеми, що виникли на українських шахтах, в результаті виробники вугілля, що коксується, скоротили постачання по контрактах. Але якщо в інших країнах у разі проблем з виконанням зобов`язань відбувається рівномірне скорочення постачань усім споживачам, то для "АрселорМіттал" в Україні постачання можна скоротити до нуля. Хоча зараз не про це мова", - зазначив співрозмовник агентства.

У той же час, за його словами, для того, щоб не зірвати постачання металопродукції по контрактах АМКР, підприємство почало імпортувати вугілля, що коксувалося, в чому йому допомогла материнська компанія, що надала вугілля зі Сполучених Штатів. "АрселорМіттал Кривий Ріг» підписав контракти на постачання вугілля зі США за ціною трохи більше 200 дол. за 1 тонну. Така ціна повністю відповідає світовим цінам, і зараз за цією ціною тривають постачання вугілля, що коксується, з Північної Америки. До певного моменту у нас жодних проблем з українською митницею не виникало, і ми нормально розмитнювали американське вугілля за ціною 200 дол. за 1 тонну. Правда, у компанії, яка надає нам послуги з розмитнення вантажів, виникли різночитання з Держмитницею в питанні визначення митного коду вугілля, що ввозилося, але ми розцінювали це як суто технічну проблему. За словами представників цієї брокерської компанії, митники самі визначають код товару і вносять його до митної декларації, - пояснило джерело і додало: - У будь-якому випадку, митним збором вугілля не обкладається, тому ніяких збитків від зміни коду держава не зазнала. Проте, з прес-конференції Держмитслужби 13 вересня ми дізнаємося, що нас звинувачують в контрабанді, тоді як у чому виявився сам факт контрабанди, абсолютно не зрозуміло".

За словами джерела в АМКР, згідно з усною інформацією, отриманою від митників, причина заяв митниці в тому, що одна українська компанія ввезла вугілля, що коксувалося, зі США за ціною 380 дол. за 1 тонну. "Після цього нам було сказано, що ми, ввозивши таке ж вугілля по 200 дол. за тонну, занижуємо його вартість. Держмитниця заявила, що 380 дол. за тонну є індикативною ціною, і з неї ми повинні платити податок на додану вартість", - сказало джерело. При цьому він сказав, що українська компанія, яка імпортувала американське вугілля по 380 дол. за тонну, володіє у США виробником вугілля, що коксується.

Підсумовуючи, джерело агентства повідомило, що компанія "АрселорМіттал Кривий Ріг» звернулася до уряду з проханням розібратися в ситуації. "Нам важливо почути точку зору уряду України на ситуацію, що склалася. Ми хочемо зрозуміти, з якою метою Держмитниця озвучила звинувачення "АрселорМіттал" у спробі контрабанди, якої не було", - підкреслив співрозмовник агентства.

Як повідомлялося в ЗМІ, 13 вересня на прес-конференції заступник голови Держмитслужби України Сергій СЕМКА повідомив, що при імпорті 67,6 тис. тонн вугілля "АрселорМіттал Кривий Ріг» занизив його митну вартість. "У документах, поданих до оформлення, вказана вартість 107,5 млн. грн. Але експертиза показала, що товар відрізняється від заявленого, а його митна вартість складає майже 203 млн. грн."., - уточнили в Держмитслужбі.

У зв`язку з цим Держмитслужба порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 15 Карного кодексу (спроба контрабанди) і ч. 1 ст. 201 УК (контрабанда), що передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років з конфіскацією товару.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина) у кінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакету акцій ВАТ "КГМК "Криворіжсталь".

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в понад 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована у 2007 році.

"АрселорМіттал Кривий Ріг» є провідним виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.