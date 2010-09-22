У листопаді в Києві пройде 9-й Міжнародний промисловий форум
15:55, 22 вересня 2010Промисловість
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У листопаді в Києві пройде 9-й Міжнародний промисловий форум.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.
«Це буде найбільший в Україні виставковий захід у сфері машинобудування, де ми зможемо продемонструвати найновітніші досягнення і передові технології вітчизняних підприємств. А головне – подивитися на досягнення інших і використати їх у наших інвестиційно-інноваційних програмах», - відзначив М.АЗАРОВ.
Він також повідомив, що на сьогоднішньому засіданні Кабмін планував прийняти розпорядження про підготовку і проведення Міжнародного промислового форуму.
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