У листопаді в Києві пройде 9-й Міжнародний промисловий форум.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів повідомив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Це буде найбільший в Україні виставковий захід у сфері машинобудування, де ми зможемо продемонструвати найновітніші досягнення і передові технології вітчизняних підприємств. А головне – подивитися на досягнення інших і використати їх у наших інвестиційно-інноваційних програмах», - відзначив М.АЗАРОВ.

Він також повідомив, що на сьогоднішньому засіданні Кабмін планував прийняти розпорядження про підготовку і проведення Міжнародного промислового форуму.