Урядовий комітет схвалив законопроект "Про виробництво військової техніки"

Члени Урядового комітету з питань правової політики, національної безпеки, оборони, правоохоронної діяльності та роботи підприємств військово-промислового комплексу під головуванням віце-прем’єр-міністра України Володимира СІВКОВИЧА схвалили проект Закону України «Про виробництво військової техніки».

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, проект визначає правовий режим військової техніки, основні принципи, засоби державного регулювання діяльності в галузі виробництва військової техніки, напрямки практичної реалізації системи розроблення і поставлення на виробництво озброєння та військової техніки в нашій державі, порядок залучення недержавних інвестицій у цю галузь.

Також метою законопроекту є створення належних умов для виробництва конкурентоспроможної військової техніки та забезпечення на цій основі потреб національної безпеки і оборони України. Цілями та завданнями проекту також є забезпечення захисту національної безпеки і оборони держави в економічній, військовій і науково-технічній галузі та, зокрема, розвиток міжнародної виробничої і науково-технічної кооперації у сфері розроблення і виробництва військової техніки.