Відмову від давальницької сировини і заборону на секонд-хенд необхідно вводити поступово - Кінах

Відмову від давальницької сировини і заборону на ввезення секонд-хенда необхідно вводити поступово.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив президент УСПП Анатолій КІНАХ.

Зокрема, він зазначив, що на сьогодні багато підприємств легкої промисловості продовжують свою діяльність завдяки використанню давальницької сировини у своїй роботі.

«Давальницькі схеми необхідно однозначно обмежувати, але робити це поступово, за принципом "не зашкодь"», - зазначив А.КІНАХ.

Крім того, він підкреслив, що вводити заборону на ввезення секонд-хенда також потрібно, проте так, щоб не постраждало населення, яке є основним споживачем цієї продукції.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ заявив, що в Україні планується заборонити виробництво продукції з давальницької сировини.

За його словами, така норма буде передбачена в Митному кодексі до кінця року.