Президент відзначив внесок машинобудівників у розвиток економіки України

Вітчизняний машинобудівний комплекс нарощує свій внесок у розвиток економіки України.

На цьому наголосив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у розміщеному на сайті глави держави привітанні з нагоди Дня машинобудівника.

Президент подякувати машинобудівникам за високий професіоналізм, самовідданість та повсякденну наполегливу працю.

“Вітчизняний машинобудівний комплекс з його потужним науково-технічним, виробничим і кадровим потенціалом нарощує свій внесок у розвиток економіки України. Більшість підприємств галузі успішно освоюють ринкові механізми, розширюють асортимент виробництва, оновлюють технологічну базу”, – підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.

Він переконаний, що всі ці починання стимулюватимуть підйом цілої низки високотехнологічних галузей економіки, сприятимуть випуску конкурентоздатної і наукоємної продукції, зміцнять позиції України як світової індустріальної держави.

В.ЯНУКОВИЧ побажав машинобудівникам творчого натхнення і нових досягнень в усіх ваших справах, щастя, здоров'я та благополуччя.