Гендиректором ЦГЗК призначений Павло Тимошенко

Акціонери ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровської обл.) на позачергових загальних зборах 24 вересня призначили генеральним директором підприємства строком на 2 роки Павла ТИМОШЕНКО.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, розміщеному на офіційному інтернет-сайті Держкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Раніше П.Тимошенко займав посаду гендиректора ВАТ «Криворізький центральний рудоремонтний завод» і ЗАТ «Криворізький завод гірничого устаткування».

Як повідомляв УНІАН, рішенням Наглядової ради ВАТ «ЦГЗК» від 29 квітня 2010 р. з посади генерального директора був звільнений Михайло КОРОЛЕНКО. Тимчасово виконуючим обов`язки гендиректора підприємства був призначений Віктор ДЕРБАС.