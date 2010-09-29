УСПП та РСПП створили координаційну раду російсько-української співпраці

Український союз промисловців і підприємців (УСПП) і Російський союз промисловців і підприємців (РСПП) підписали договір про створення Координаційної ради російсько-українського міжрегіонального економічного співробітництва.

Як повідомили УНІАН в прес-службі УСПП, документ був підписаний в Єкатеринбурзі під час Уральського форуму російсько-української співпраці.

Діяльність Координаційної ради буде спрямована на поглиблення російсько-української міжрегіональної співпраці. Сторони працюватимуть над розвитком коопераційних зв'язків з метою виробництва високорентабельних, конкурентоздатних видів продукції, обмінюватимуться досвідом і інформацією, ініціюватимуть і підтримуватимуть загальні проекти в науково-технічному напрямі, сфері промисловості, будівництві інфраструктури, сільськогосподарському секторі і тому подібне.

Як постійно діючий виконавчий орган Координаційної ради в Єкатеринбурзі працюватиме бюро Координаційної ради російсько-українського міжрегіонального економічного співробітництва. Аналогічний виконавчий орган буде створений в Україні.