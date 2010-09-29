Кінах: Україна та Росія мають поглиблювати співпрацю

Україні і Росії необхідно інтенсифікувати торговельно-економічну співпрацю, активізувати партнерські стосунки у пріоритетних напрямах і поглиблювати двосторонню міжрегіональну співпрацю, враховуючи зниження товарообігу між двома країнами минулого року, переконаний президент УСПП Анатолій КІНАХ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УСПП, про це він заявив під час Уральського форуму російсько-української співпраці, який відбувся в Єкатеринбурзі.

"Україні і Росії, які історично є взаємозалежними з ресурсної і технологічної точки зору, необхідно розвивати міжрегіональні коопераційні зв'язки, максимально використовувати внутрішні ринки один одного, у першу чергу для того, щоб не потрапляти в залежність від кон'юнктури ринків третіх країн", - підкреслив А. КІНАХ.

Під час виступу президент УСПП звернув увагу на розширення ефективних форм економічної взаємодії - формування потужних фінансово-промислових груп і вертикально-інтегрованих компаній в таких напрямах як титано-магнієве виробництво, нафтогазова сфера, виробництво спеціальної техніки, оборонно-промисловий комплекс, переробна промисловість і тому подібне

Для посилення міжрегіональних господарських зв'язків України і Росії А.КІНАХ вважає за доцільне створення Уральсько-українського торгового дому, діяльність якого сприятиме налагодженню стосунків українських ділових кіл з партнерами індустріально-промислового комплексу Уральського регіону, який є одним з найпотужніших в Росії.

Президент УСПП висловив переконання, що встановлення прямих торговельно-економічних зв'язків між територіальними структурами Росії і України і підтримка цих регіональних взаємин на державному рівні стане одним з істотних напрямів підвищення ефективності економічного співробітництва обох держав.