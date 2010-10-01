Госпсуд Києва переніс слухання справи за позовом Генпрокуратури до ФДМУ і "АрселорМіттал"

Господарський суд Києва переніс на 5 жовтня цього року слухання справи за позовом Генеральної прокуратури України до Фонду державного майна України і компанії "АрселорМіттал Дуйсбург ГМбХ" про визнання незаконною додаткової угоди до договору купівлі-продажу «Криворіжсталі».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене судом у ході сьогоднішнього засідання.

Основний позивач, на користь якого Генпрокуратура подавала позов, – Кабінет міністрів України – на сьогоднішньому засіданні суду представлений не був.

Представники "АрселорМіттал Дуйсбург ГМбХ" у ході судового засідання заявили протест проти розгляду справи по суті у зв`язку з відсутністю представника Кабінету Міністрів. У свою чергу, представник ФДМУ підтримав протест "АрселорМіттал Дуйсбург ГМбХ".

Проте Генпрокуратура наполягала на початку розгляду справи, з чим і згодився суддя, головуючий на засіданні.

На наступне засідання суду суддя зажадав від ФДМ надати документи, які підтверджують узгодження підписання додаткової угоди до договору купівлі-продажу «Криворіжсталі» з Кабінетом міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2010 року ГПУ висунула позов до Фонду держмайна України (ФДМУ) і компанії "АрселорМіттал Дуйсбург ГМбХ" про скасування Додаткової угоди до Договору купівлі-продажу від 14 травня 2009 р. Разом із тим, за даними АМКР, згідно з Угодою про купівлю-продажі «Криворіжсталі», всі спори між сторонами підлягають розгляду виключно в Міжнародному комерційному арбітражному суді (МКАС) при Торгово-промисловій палаті України (ТППУ). «Всупереч положенням Договору купівлі-продажу, Генпрокуратура звернулася з позовом не до МКАС, а до Господарського суду, тим самим порушивши умови Договору. Це є грубим порушенням українського і міжнародного права», - наполягає «АрселорМіттал Кривий Ріг».

У компанії уточнюють, що в разі позову до іноземної юридичної особи діють норми Конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах, до якої приєдналася Україна. «Норми Конвенції в частині дотримання процедури оповіщення відповідача-нерезидента не були виконані, і до першого слухання, яке було призначено, але не відбулося 15 вересня (за офіційним твердженням суду – «через неявку обох сторін»), компанія-відповідач не була поінформована про позов. Наскільки нам відомо, належним чином відповідач не поінформований і на даний момент, і, схоже, норми Конвенції будуть порушені знову: процедура інформування відповідача-нерезидента, згідно з Конвенцією, може зайняти близько півроку, а суд уже призначено на 1 жовтня 2010 року», - повідомляється в прес-релізі.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакета акцій ВАТ «КГМК «Криворіжсталь».

28 жовтня 2005 року Фонд держмайна України і Mittal Steel Germany GMBH підписали договір купівлі-продажу, яким передбачена велика соціально-екологічна програма.

У 2006 році компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні ArcelorMittal є світовим лідером металургійної галузі, працює в понад 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні. Спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату та інших видів металургійної продукції. До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.