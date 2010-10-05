Україна оцінює вартість реалізації проектів на ЧАЕС в 1,55 млрд. євро

Вартість реалізації проектів, пов`язаних з переведенням об`єктів ДСП «Чорнобильська АЕС» в екологічно безпечну систему, оцінюється Україною в 1,55 млрд. євро.

Таку оптимізовану оцінку вартості проектів на ЧАЕС було представлено українською стороною на Асамблеї донорів 28 вересня, повідомили УНІАН у прес-службі першого віце-прем`єра Андрія КЛЮЄВА.

Згідно з повідомленням, коригування вартості проектів, що включають, зокрема, й будівництво нового безпечного конфаймента (НБК) над об`єктом «Укриття», вимагає додаткових внесків країн-донорів до Чорнобильського фонду «Укриття» - близько 550-600 млн. євро.

Крім того, на сьогоднішній день дефіцит коштів на Рахунку ядерної безпеки на побудову сховища відпрацьованого ядерного палива-2 (СВЯП-2) становить близько 130-140 млн. євро.

Як повідомили у прес-службі, під час сьогоднішньої зустрічі А.КЛЮЄВА і віце-президента Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Хорста РАЙХЕНБАХА в рамках спільного комітету «Україна – ЄБРР» сторони домовилися активізувати зусилля зі збору додаткових коштів до Чорнобильського фонду «Укриття» і Рахунку ядерної безпеки. Крім того, сторони домовилися, що уряд України затвердить чіткі графіки реалізації всіх проектів на ЧАЕС, які будуть узгоджені з банком.

За словами віце-президента ЄБРР, на сьогодні є чіткі оцінки вартості всіх проектів. Х.РАЙХЕНБАХ висловив упевненість, що вони будуть затверджені на Асамблеї донорів як основа для подальшого збору коштів.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня А.КЛЮЄВ заявив, що остаточна вартість будівництва НБК над об`єктом «Укриття» на четвертому енергоблоці ЧАЕС становить 870 млн. євро. За його словами, збільшення вартості об`єкту з 505 млн. доларів у 2004 році до 870 млн. євро відбулося в результаті підвищення вимог до його безпеки.

У квітні 2011 року в Києві планується зібрати всіх донорів проекту і провести спеціальну конференцію з будівництва конфайнмента на ЧАЕС.

Довідка УНІАН. В даний час у Чорнобилі будуються сховище відпрацьованого ядерного палива-2, Новий безпечний конфайнмент (НБК) над об`єктом «Укриття» і завод з переробки рідких радіоактивних відходів (ЗПРРВ).

22 червня ц.р. міністр України з питань надзвичайних ситуацій і у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Нестор ШУФРИЧ сказав, що сподівається, що за п`ять років на майданчику Чорнобильської АЕС вдасться побудувати всі заплановані об`єкти.

17 вересня 2007 року ДСП «Чорнобильська АЕС» і французький концерн Novarka підписали контракт на будівництво нового безпечного конфайнмента над об`єктом «Укриття» Чорнобильської АЕС.

Планувалося, що вартість робіт зі спорудження НБК за контрактом становитиме 505 млн. дол., термін будівництва об`єкту – 5 років.

Концептуальний проект НБК у формі арки було розроблено консорціумом Bechtel-Battelle-EDF із залученням українського підрядника – консорціуму «КСК» у 2003 році. Проект одержав позитивний висновок «Укрінвестекспертизи» і був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України в липні 2004 року.

Основні характеристики НБК: ширина арки – 257 м, висота – 108 м, довжина – 150 м. Проектний термін експлуатації – 100 років.