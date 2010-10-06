МНС України відстежує ситуацію в Угорщині після екологічної катастрофи

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи відстежує ситуацію в Угорщині після екологічної катастрофи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, за дорученням т.в.о. міністра Михайла БОЛОТСЬКИХ на базі Головного управління МНС України в Закарпатській області сформована мобільна оперативна група. У складі групи - 7 спеціалістів від Управління рятувальних сил та Управління цивільного захисту. Також підготовлено резерв інженерної техніки у кількості 17 одиниць та 42 фахівця особового складу служб області.

Мобільна оперативна група здійснює моніторинг ситуації в Угорській Республіці. У випадку звернення керівництва Угорщини за рішенням Кабінету міністрів України вона готова виїхати на місце надзвичайної події для надання допомоги.

Крім того, МНС проведено розрахунок сил, які у випадку потреби можуть виїхати до Угорщини і надати допомогу.

Загрози попадання шламу та отруйних речовин у р. Тиса та на територію України немає.

Як повідомляв УНІАН, 4 жовтня в Угорщині внаслідок вибуху на алюмінієвому заводі, розташованому за 160 кілометрів від Будапешта, витекло близько 600-700 тисяч кубічних метрів токсичної речовини. Речовина є сумішшю води і рідких промислових відходів, що містять важкі метали, і визнана фахівцями небезпечною для життя.

Внаслідок екологічної катастрофи загинуло четверо осіб, госпіталізовано більш як 120 осіб, отруйні хімікати потрапили у річки в провінції Веспрем і загрожують забрудненням Дунаю.

Жителів населених пунктів, розташованих у районі лиха, довелося евакуювати вертольотами. В окремих районах країни оголошено надзвичайний стан.

Найбільше постраждали сім населених пунктів, у деяких з них глибина токсичної рідини досягає двох метрів. Декілька населених пунктів буквально поховані під токсичними потоками.

Угорська влада заявила, що країні потрібно більш як рік і десятки мільйонів доларів для ліквідації наслідків катастрофи.